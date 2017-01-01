Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
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НОВОСТИ
Кремль проверит обоснованность взносов на капремонт в регионах

Кремль проверит обоснованность взносов на капремонт в регионах
 Президент России поручил проконтролировать обоснованность установленных в регионах размеров взносов на капремонт.

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Сотни новгородцев встретили Новый год на главной площади области шумной дискотекой и красочным фейерверком


 Народное веселье у елки проходило под девизом «Новый год? Зажигаем!» Лучшие эстрадно-вокальные коллективы города радовали ретро-хитами и песнями современной эстрады. Под веселые мотивы трудно было быть просто слушателями, ноги и руки сами неслись вскачь.

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По многолетней традиции 1 января маму первого новорожденного поздравили губернатор и председатель Новгородской областной думы


Счастливыми родителями стали супруги Сидоровы из Боровичей. Рождение первой дочери Элеоноры стало для них долгожданным и, конечно, самым главным событием.

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Любители активного образа жизни из Великого Новгорода и Новгородского района встретили Новый год «Забегом трезвости!»


 Второй год подряд первое новогоднее утро любители здорового образа жизни встречали по традиции кроссом вокруг Кремля. Инициаторами спортивной акции стали энтузиасты из молодежного спортивного движения «Воркаут объединяет!»

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