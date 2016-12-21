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Активисты Общероссийского народного фронта обсуждили доступность и качество медицинского обслуживания
Олеся Иванова
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Доступность и качество медицинского обслуживания стали предметом обсуждения активистов Общероссийского народного фронта. Два месяца назад его члены провели анкетирование и выяснили, на что жалуются новгородцы. Среди наиболее частых нареканий – очереди в поликлиниках.
Талончик не взять, к специалистам не записаться, попасть на обследование не раньше чем через месяц - вот те недостатки, на которые не устают жаловаться новгородцы. В ОНФ соглашаются и добавляют: очереди – это индикатор доступности медпомощи.
На вопрос что уже сделано и что планируется, чтобы нареканий было меньше, активистам ОНФ буквально по пунктам докладывает Галина Михайлова. Да очереди есть, и чаще всего причина – нехватка специалистов, говорит она. Сегодня дефицит региона 162 врача, как правило, это терапевты и педиатры. Привлекать их для работы в новгородских лечебных учреждениях планируют социальными выплатами и строительством служебного жилья.
Что касается сроков ожидания обследования, будь то УЗИ, МРТ или иная диагностика, то здесь, по словам руководителя профильного департамента, выдержаны все федеральные нормы. А вот очереди к врачам, считает Галина Михайлова, зачастую создают сами пациенты. Из 100% желающих попасть на прием чуть больше трети пользуются современными методами записи: через интернет или колл-центр, остальные по старинке приходят в поликлиники. Чтобы проверить это отправляемся в 4-ую городскую поликлинику.
По данным активистов ОНФ, 4-ая поликлиника стала лидером по числу нареканий на очереди. Хотя тут же стоит отметить и пациентов, прикрепленных к ней тоже не мало, более 100 тысяч человек. А вот с терапевтами, напротив, напряженка. Из 56 участков полностью закрыты врачами лишь 60%, отсюда очереди и недовольства.
На вопрос, можно ли сделать новгородскую медицину идеальной и навсегда избавиться от очередей, ответа не знают ни врачи, ни чиновники от медицины. А вот в чем они точно уверены – нужно вспомнить советское прошлое и снова распределять врачей после вузов. Те получат опыт, а пациенты – так нужных сейчас докторов.
21.12.2016 17:32 











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