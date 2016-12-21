



В Великом Новгороде накануне российского Дня спасателя прошел масштабный слет сотрудников МЧС Аэлита Тошкина



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Вот так новгородские дошкольники осваивают грамоту - по табличкам, которые установлены на площади Победы-Софийской, где развернулась масштабная выставка новой пожарно-спасательной техники. Теперь даже дети знают, как работает многофункциональная пожарная автоцистерна, как функционируют снегоболотоходы и какие супер-машины есть у бригады медико-психологической службы. Более 20 сертификатов от новеньких машин были торжественно вручены спасателям.

В концертном зале филармонии многолюдно. Официальное собрание начинается с торжественной церемонии вноса флага Российской Федерации и Главного Управления МЧС. Атмосфера праздника подчеркивается не только обстановкой, но и цифрами. Начальник Управления Богдан Гавкалюк горд за коллег: в уходящем году благодаря боевой мобильной команде новгородского МЧС удалось снизить число природных и техногенных пожаров, уменьшить печальную статистику с гибелью людей на воде и в ДТП, спасти более 1000 человеческих жизней. Высоко оценил работу новгородских спасателей и Полномочный Представитель президента по Северо-Западному федеральному округу Николай Цуканов, приветственный адрес от которого зачитал главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин. Лучших сотрудников ведомства чествовали на сцене филармонии грамотами и благодарностями губернатора, Правительства области, Ведомственными знаками отличия, ценными подарками.

Среди награжденных не только личный состав новгородского МЧС, но и дети. Об этих маленьких героях «Вести» уже рассказывали в этом году. Выпускники гимназии «Эврика» Иван Федоров, Иван Клаупик и Денис Кротов в апреле спасли тонущих мужчин. Этот случай определил их дальнейшую судьбу, они учатся на спасателей в Технологическом колледже.

Чествовали на сцене филармонии и еще одного юного спасателя из Валдая Юлю Колосову, которая в мае вынесла из горящей избы трех детей. Она стала победителем Всероссийского конкурса «Созвездие мужества».

Министерство России по делам гражданской обороны также высоко оценило и профессиональную работу съемочной группы «Вестей». В номинации «Лучший телевизионный проект» 8-го всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» мы заняли первое место.



