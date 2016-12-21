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Депутаты Новгородской областной думы собрались на заключительное в 2016 году заседание
Анастасия Тэммо
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Ко второму чтению основные параметры главного финансового документа области не изменились. Бюджет сформирован без дефицита, объем доходов равен объему расходов и составляет 26 миллиардов 383 миллиона рублей. Депутат Анатолий Федотов, представивший коллегам проект, отметил, что бюджет реалистичный, составлен с учетом действующей экономической ситуации и учитывает все социальные обязательства. Впрочем, перераспределение расходов все же произошло. Чтобы область смогла участвовать в федеральных программах и выполнять новые для 17 года условия софинансирвания, новгородское правительство, в частности, усилило поддержку строительства 2 очереди стадиона Электрон и ФОКа в Чудово. Презентация содержания проекта прошла быстро, и депутаты получили право высказаться. Первым слово взял Михаил Караулов, охарактеризовавший бюджет как “условно дефицитный”.
Депутат пояснил, что при сохранении социальной ориентированности бюджета, в нем должны остаться только по-настоящему эффективные программы и проекты. При этом вопрос: принимать бюджет или нет, - для Караулова (о чем он ранее рассказал журналистам), не стоял. Принимать надо, но выполнять его нужно с оглядкой, чтобы бюджет по ходу его исполнения не стал дефицитным. Далее слово взял Валерий Гайдым. По мнению депутата, о бюджете 2017-ого нельзя говорить как о бюджете развития. Слишком много «но».
Рассуждая об идеальном бюджете, Валерий Гайдым возмутился факту повышения взносов за капремонт. Положение дел разъясняла руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК Ирина Николаева. Почему в Марево взнос не изменился и составил 6 рублей 55 копеек, а в областном центре вырос до размера 7 рублей 61 копейка? В каждом отдельном муниципальном образовании оплата выполненных работ должна покрываться сборами, собранными в виде платы. У Великого Новгорода объем работ самый большой.
Владимир Бусурин заметил, что к теме взносов за капремонт, видимо, все же придется вернуться. Дифференцированный подход нужно применить для тех граждан, которые проживают в домах без центрального водоснабжения и канализации. Назначать для них единый тариф нельзя. В целом, на то, чтобы рассмотреть бюджет во втором, окончательном чтении, у депутатов ушло полчаса. Большинством голосов (24 – «за», 5 - «против», 1 - «воздержался») главный финансовый документ области был принят.

21.12.2016 18:50 











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