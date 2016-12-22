



В Боровичах впервые проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Оксана Шведова



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Студент Московского автодорожного колледжа Андрей Евтушенко аккуратно исправляет поломку в двигателе. Работа по замене подшипника - кропотливая, говорит будущий автослесарь, внимания требует каждая деталь. На Всероссийском чемпионате «Молодые профессионалы» Андрей, как и многие другие участники, впервые. Прежде чем попасть сюда, он прошел строгий отбор в столице.

У автослесарей несколько заданий: сборка и разборка двигателя, стойки автомобиля, а также диагностика машины. Участникам необходимо управиться за 3 часа и сделать все без ошибок. Под строгим взором экспертов это непросто, но ребята стараются.

Еще одна площадка чемпионата развернулась в Боровичском Медицинском колледже. Здесь будущие медсестры, фельдшеры, косметологи из Новгородской области, Твери, Тихвина и Санкт-Петербурга. К их приему руководство колледжа подготовилось основательно. Показали гостям все, что умеют.

На чемпионате можно было проверить зрение, научиться делать массаж и оказывать первую помощь при травмах, а неонотологи провели мастер-класс по пеленанию малыша. Сам же конкурс медиков отличался тем, что его участников экзаменовали не на умение делать инъекции или назначения. Упор был сделан на то, как будущий доктор ставит диагноз, как общается с пациентом и насколько искренне готов помочь больному.

Свои результаты молодые профессионалы узнают уже 23 декабря. Будем надеяться, что в числе победителей окажутся и студенты из Новгородской области.



