



На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии особое внимание уделили актуальной теме – росту заболеваемости гриппом и ОРВИ Анжелика Королева



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Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Новгородской области на заседании подвела некоторые итоги уходящего года, а также обсудила перспективы, уделив особое внимание наиболее актуальной для ближайшего времени теме – росту заболеваемости гриппом и ОРВИ.

До начала сезона остается совсем немного. По прогнозам регионального Управления Роспотребнадзора подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новгородской области ожидается со второй половины января, иными словами - по окончании новогодних каникул у детей.

Грядущий сезон гриппа у специалистов особой тревоги не вызывает. Как доложило руководство департамента здравоохранения, - «вакцина полностью попала в штамм вируса». Привито же в Новгородской области, как никогда - 31 процент населения. Такого охвата, - отметил первый заместитель руководителя департамента здравоохран6ения Новгородской области Сергей Колесников, - еще не бывало. При всем при этом, лечебные учреждения к приему больных готовы: для пациентов с гриппом и ОРВИ уже развернуто 134 койки, резервы позволяют увеличить их численность в несколько раз.

Медицинским оборудованием обеспечены, маршрутизация проработана, аптеки о необходимости пополнить запасы препаратов извещены. В общем и целом, эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Новгородской области не превышен, однако уровень заболеваемости среди детей и подростков, региональный Роспотребнадзор, оценивает как «высокий».

В борьбе с распространением гриппа учреждения образования - первый кордон. Так называемые входные фильтры (осмотр детей по утрам, с целью выявить признаки заболевания) позволяют отделить больных от здоровых. О важности этой работы на заседании говорили не раз. Отсутствие контактов с источником заражения, теперь, когда делать прививки уже поздновато - едва ли не самая действенная превентивная мера.



