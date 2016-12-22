



Губернаторская елка дала старт благотворительному марафону «Рождественский подарок» Аэлита Тошкина



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Около полутысячи детей из Великого Новгорода и районов области стали гостями губернаторской елки, которая прошла сегодня в областном театре Драмы. Здесь же был дан старт 25-му благотворительному марафону «Рождественский подарок».

Веселый шум царил в холле драмтеатра. Принцессы, самураи, черепашки Ниндзя, пираты и волшебники играли с Дедом Морозом и Снегурочкой, веря, что чудеса сбываются именно благодаря этим сказочным героям.

Губернаторская елка дала старт еще одному масштабному событию, и о его начале со сцены объявил губернатор Сергей Митин. В этом году 25-ый марафон «Рождественский подарок» будет посвящен семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Добро и милосердие не живет по календарным датам, не успел марафон стартовать, а деньги на счет уже поступили и продолжают поступать. Причем не только от известных предприятий и предпринимателей, но и от семей, которые имеют весьма скромный достаток.

Принесли благую весть ангелы из фольклорного театра «Кудесы», напомнив новгородцам вечную библейскую истину о том, что по настоящему счастлив в жизни не тот, кто принимает добро, а тот, кто его делает.

С трудом справляясь с волнением, вышла на сцену Екатерина Сафарова из деревни Борки и рассказала историю своей жизни. Заболел ее сынок Мишенька, требовалось дорогая ортопедическая обувь, которая не по силам семейному бюджету. Помогли добрые люди, среди которых оказалось немало политиков, в том числе и Елена Писарева.

А в это время мама Света и дочка Диана у новогодней елки загадали заветное желание. Они хотят, чтобы все дети на свете были здоровыми.

Путешествие в сказку, где добро всегда побеждает зло, начали актеры театра драмы, сыграв «Василису Прекрасную». Сказка ложь, да в ней намек: главное богатство хранится не в сундуках Кощея, а в сердцах людей, которые всегда помогут ближнему и не бросят в беде.



