



В Музее изобразительных искусств прошла ежегодная благотворительная выставка-продажа, организованная в рамках областного Рождественского марафона



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В Музее изобразительных искусств прошла ежегодная благотворительная выставка-продажа, организованная в рамках областного рождественского марафона. 70 лотов по стартовой цене от 50 до 500 рублей представили на аукционе как зрелые мастера (члены новгородского отделения Союза художников России), так и начинающие художники - воспитанники детской художественной школы и студенты кафедры изобразительного искусства Новгородского Университета. Первым с молотка ушел набор открыток о Великом Новгороде. В честь победителя прозвучала современная мелодия на старинном инструменте жалейка. Напомним, что все средства, собранные в ходе аукциона, будут перечислены Егору Молокову из деревни Бураково Поддорского района. Мальчик воспитывается в приемной семье, ему необходима пересадка почки.

Немалая часть лотов - репродукции картин именитых мастеров Айвазовского, Левитана, Шишкина. Достойное место на выставке занимают и работы наших мастеров.

Благотворительная выставка проводится совместно с областным отделением Красный Крест. Приобрести понравившуюся работу можно до 23 января. Все экспонаты находятся в конференц-зале Новгородского Музея-заповедника.



