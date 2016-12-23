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Новгородские судебные приставы привлекли к участию в своей акции Деда Мороза
Анжелика Королева
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Вступая в новый год, все проблемы лучше оставить в старом. Актуальность этой приметы решили напомнить новгородцам судебные приставы, организовавшие рейд у одного из крупных торговых центров. А для пущей убедительности решили взять с собой весьма авторитетного персонажа.
Солидная бригада судебных приставов, усиленная Дедом Морозом, как всегда в конце декабря идет в народ. Местом проведения традиционной акции «В Новый год – без долгов» выбран торговый центр с большой проходимостью. И солидной парковкой.
Хозяева машин в акции задействованы довольно активно, хотя и заочно. Не секрет, что на вооружении у судебных приставов имеется приложение «Мобильный розыск», позволяющее узнать о наличии задолженности у владельца авто по номеру его транспортного средства.
К чести новгородцев, вердикт «чист» во время рейда по автостоянке выносился куда чаще, чем «должен». Однако, и такие встречались. О результатах проверки должников информировали в письменном виде. Послание от Деда Мороза взрослым далеко не всегда несет радость.
Попавшие в черный список Деда Мороза, как известно, лишаются новогодних подарков. Включая и те, что собирались сделать себе сами. Типа поездки на зимние каникулы. Истории о несчастных, не выпущенных за рубеж за долги в последние годы не редкость. Участие в акции новгородских судебных приставов как раз и гарантирует избавление от подобных неприятностей.
В общем, кто не успел на акцию, тот пока еще никуда не опоздал. Проверить свои долги можно и самостоятельно: на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов; при помощи приложений «Банк данных исполнительных производств» в соцсетях, или «ФССП» для мобильных устройств. До Нового года осталось… достаточно времени, чтобы рассчитаться.

23.12.2016 14:53 











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