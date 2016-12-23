



В областном отделе Росгвардии прошла пресс-конференция Юрий Левиков



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В областной отдел Росгвардии журналистов пригласили впервые. Руководитель этой недавно созданной территориальной структуры рассказал о первых итогах ее деятельности в Новгородской области.

История новой структуры отсчитывается с 5 апреля этого года, уже в октябре отдел Росгвардии появился и в Новгородской области.

Новое ведомство сформировано. На новые должности назначены сотрудники, причем перевод отдельных служб из системы МВД осуществлялся целиком. Сейчас прошла передача имущества движимого и недвижимого и отдел Росгвардии, уже проходит испытание службой.

Уже подвели и первые итоги работы: под охраной вневедомственной охраны в нашей области находится почти 2,5 тысячи объектов, с начала года на них пресечены 5 краж, с участием групп задержания по линии общественной безопасности задержаны больше 170 человек. Успешно работают и подразделения лицензионно-разрешительной работы – тут всё внимание владельцам оружия и контролю за его хранением. Выполняют поставленные задачи и сотрудники спецподразделений СОБР «Рубин» и ОМОН «Варяг», эти службы Росгвардии оказывают силовую поддержку в ходе оперативных мероприятий по задержанию преступников и правонарушителей.



