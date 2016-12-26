



В Великом Новгороде в приходе Святых Апостолов Петра и Павла отслужили Рождественскую мессу



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Миллионы людей по всему миру отметили один из главных праздников христианства - Рождество. По Григорианскому календарю 25 декабря оно наступило для католиков, лютеран, большинства протестантских конфессий и Англиканской церкви. Этот день знаменует рождение Иисуса Христа в Вифлееме. В Великом Новгороде Праздничную мессу отслужили в приходе Святых Апостолов Петра и Павла. В этот день католики служат три литургии - ночью, на заре и днем. В храмах для поклонения выставляют ясли, в которые помещается фигурка младенца Иисуса. Этот обычай зародился в XIII веке, а со временем ясли стали ставить перед Рождеством и в домах.

После мессы семьи католиков собрались за праздничным столом. По традиции, для него готовятся 12-ть обязательных блюд (по числу апостолов). Одну пустую тарелку ставят на стол для нежданного гостя.

Христиане Русской православной, а также Иерусалимской, Грузинской и Сербской церквей встретят Рождество Христово по Юлианскому календарю - в ночь на 7 января.



