



В Новгородской области дан старт юбилейному, 25-ому, благотворительному марафону «Рождественский подарок”



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Во время масштабной акции, которая будет идти до 27 января включительно, новгородцы смогут оказать адресную помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, и проявить заботу о людях, страдающих тяжелыми заболеваниями.

Традиционно, к проведению марафона подключилась компания Ростелеком, которая выделила для перечисления денежных средств три телефонных номера. Для того, чтобы перечислить 50 рублей, нужно позвонить по телефону 8-816-777-7777, 100 рублей – по телефону 8-816-777-5555, и 1000 рублей – по телефону 8-816-777-2222. При желании, сделать это можно несколько раз.

Кроме технической поддержки, сотрудники Ростелекома тоже намерены стать участниками благотворительного марафона. Что вполне в духе компании: только в этом году подшефным организациям - школе-интернату в деревне Мякишево Хвойнинского района, Общественной организации ревматологических больных «Движение – жизнь», Фонду социальной поддержки населения Новгородской области «Сохрани жизнь» - она перечислила порядка 470 тысяч рублей.

Отметим также что абоненты сотовых операторов смогут отправить СМС с указанием суммы благотворительного взноса на номер 7522. Сообщение должно выглядеть так: подарок (латинскими буквами), пробел и сумма пожертвования цифрами. Минимальная стоимость СМС – 50 рублей.

Мы уже можем сказать об итогах первого дня акции. В фонд областного марафона «Рождественский подарок сегодня поступило четыре миллиона 200 тысяч рублей. Благотворительные пожертвования сделали 81 организация и 260 новгородцев.



