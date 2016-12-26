



Новгородцы скорбят по жертвам авиакатастрофы ТУ-154 над Черным морем Аэлита Тошкина



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Последняя предновогодняя неделя для жителей России и нашей области началась с траура. Скорбит с людьми погода, приспущены государственные флаги, обвязанные траурными лентами, отменены развлекательные мероприятия. Новгородцы вспоминают о погибших как о своих родных.

Главу благотворительного фонда Елизавету Глинку новгородцы, так же как и все жители России, ласково называли доктор Лиза. 4 года назад филантроп и врач была в Великом Новгороде, посетила отделение паллиативной помощи только что открывшегося онкодиспансера. «Вести» подробно рассказывали об этом визите, не раз восхищаясь железной волей этой хрупкой женщины, которая всю свою жизнь помогала людям, подчас доказывая другим, что даже смертельно больные должны провести последние дни и часы в максимально комфортных условиях.

Доктор Лиза всегда дарила надежду людям даже в самых безвыходных ситуациях. Мы, новгородцы, помним и скорбим вместе с соотечественниками о Елизавете Глинке, чья жизнь стала для современников примером жизненного подвига и самоотверженного служения людям.

Скорбим мы и о членах легендарного коллектива, дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Это невосполнимая потеря не только для отечественной культуры, это часть нашей жизни и истории. Мы неоднократно показывали, как новгородские зрители встречали этот коллектив, его концерты всегда проходили с аншлагом. Новгородские ценители музыки всегда следили за творческими гастролями любимого коллектива и не переставали им восхищаться.

И, конечно, все мы скорбим о наших коллегах, телевизионных бригадах трех федеральных каналов, которые летели в Сирию, чтобы в очередной раз показать героические будни наших военных. Сегодня во всех православных храмах страны и Новгородской области прошли панихиды. Новгородцы скорбят вместе со всей страной.

Губернатор Сергей Митин выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе. «От себя лично и от всех жителей Новгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 в Сочи. Глубоко сочувствую их горю. Тяжело смириться с болью такой утраты», - говорится в сообщении главы региона.



