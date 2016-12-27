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Коллектив Новгородского государственного музея-заповедника подвел итоги работы в уходящем году
Анжелика Королева
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Традиционное предновогоднее собрание аншлаг собирает без труда. В Новгородском музее-заповеднике только по штатному расписанию трудится 544 сотрудника, плюс около сотни по договору. Даже большой академический зал Музея изобразительных искусств вряд ли способен вместить всех, кому это солидное учреждение обязано своими успехами.
В числе достижений года, которыми может гордиться не только музей, но и вся Новгородская область - и победа во Всероссийском конкурсе, одержанная сотрудницей Новгородского Музея-заповедника с 20-летним стажем Надеждой Бульвой. Надежда Васильевна признана Лучшим бухгалтером России 2016-го, к слову, среди более чем полутора тысяч претендентов.
В традициях торжественных собраний, отношение к коллективу высказали, конечно, и высокие гости: своим присутствием встречу почтили представители городской, региональной и федеральной власти.
Приветственные речи перемежались вручением Благодарностей и Почетных грамот, подписанных, как генеральным директором Музея, так и гостями. Вот из таких отдельных успехов, - цитируя Наталью Григорьеву, - и складывается общих успех. И надо полагать, в следующем году стопка наград будет ничуть не тоньше. Судя хотя бы по планам Новгородского музея-заповедника на 2017-ый, и, естественно, пожеланиям - руководящих работников и… Деда Мороза, без которого, это собрание, понятно, никак не могло обойтись.

27.12.2016 16:29 











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