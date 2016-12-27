



Специалисты областного управления Роспотребнадзора провели очередной внеплановый рейд в местах продажи алкогольной продукции Аэлита Тошкина



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Специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Надежду Солецкову теперь в кабинете не застать. Главный санитарный врач России Анна Попова обязала все региональные управления Роспотребнадзора усилить работу. Согласно распоряжению федерального чиновника на 30 дней приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%.

В круглосуточной разливочной в Трубичино продавщицу Татьяну мы не застали врасплох. Она тут же сообщила о визите контролеров своему работодателю - частному предпринимателю.

Кстати парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости попали в разряд исключения, они не запрещены для реализации, но по прямому назначению.

Продавец Татьяна считает, что в массовых летальных исходах в Иркутске из-за употребления жителями средства для чистки ванн виноваты не продавцы, а покупатели, которые сознательно сделали свой выбор, ведь знали что употребляют.

Тем временем ведущий-специалист эксперт проводит ревизию прилавков, фиксирует все на фото и просит предъявить документы на весь алкоголь. Судя по ассортименту, на прилавке в предновогодние дни в рейтинге у посетителей забегаловки коньяк, водка и непонятная жижа из пластмассовой бутылки.

Заглянув под прилавок специалист-эксперт достает еще полных 4 пластмассовых бутылки. На этикете значится производитель, название винного напитка, но нет нигде даты реализации. Лабораторные анализы через несколько дней выявят, что пьют жители и гости Трубичино, и не опасно ли это для здоровья и жизни посетителей, хотя, как заверяет хозяин заведения, частный предприниматель Юрий Сысоев, за свою продукцию он отвечает. По его мнению, отравиться можно и элитным алкоголем, купленным в супермагазинах. От подделки никто не застрахован - ни бюджетный покупатель, ни богатый клиент.

В любом случае винный напиток пройдет тщательное исследование в лаборатории на наличие токсичных веществ. Плановые и внеплановые проверки специалистов Управления Роспотребнадзора будут продолжены в новогодние и посленовогодние праздники, чтобы избежать трагедий. Строгой проверки подвергнутся крупные сети и предприниматели, которые должны работать по правилам. Ну а покупатели не должны в погоне за эйфорией заменять алкоголь непищевой продукций, рискуя при этом своей жизнью.



