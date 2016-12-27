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В Великом Новгороде проходят памятные мероприятия, посвященные годовщине ввода советских войск в Афганистан


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В Великом Новгороде проходят памятные мероприятия, посвященные 37-ой годовщине ввода советских войск в республику Афганистан и 22-ой годовщине начала контртеррористической операции в Чеченской республике. Ровно в полдень у памятного знака «Афганистан болит в моей душе…» в парке «30-летия Октября» состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие учащиеся и студенты образовательных организаций города, ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества.
На митинге представители городского Совета ветеранов обратились к будущим защитникам Отечества – достойно выполнять свой воинский долг. А ученики 8-й школы, в свою очередь, прочитали стихи о войне. Несколько ветеранов боевых действий сегодня наградили памятными медалями. Среди них- преподаватель гуманитарного университета Галина Лопанова, неоднократно бывавшая в горячих точках.
В завершение митинга его участники возложили цветы и венки к подножию воинского мемориала.
27.12.2016 17:54 











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