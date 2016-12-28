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Жители нескольких многоквартирных домов в Боровичах пытаются оспорить счета за телоснабжение
Оксана Шведова
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Жители сразу нескольких многоквартирных домов улицы Сушанской в Боровичах неожиданно получили многократно выросшие счета за оплату теплоснабжения. Представители управляющей компании и даже контролирующих организаций не смогли или не захотели разбираться в этом вопросе.
На столе у Тамары Алексеевой красуется нарядная елка, а на что праздновать Новый год, пенсионерка не знает. И показывает квитанцию за тепло. Счет выставили втрое выше, чем обычно, и как ни странно, накануне 31 декабря. Если раньше женщина оплачивала 800 рублей, то в этом месяце ей придется отдать почти 2000. И это не считая всех коммунальных услуг.
Таких, как Тамара Алексеевна, еще 200 человек, все пенсионеры. Съемочную группу «Вестей» они ждали как чуда. Вышли с квитанциями и со слезами на глазах. До управляющей компании, рассказали жители, им не достучаться, в Тепловой тоже ситуацию не проясняют, а в комитете ЖКХ и вовсе о проблеме не знают. Гоняют пожилых людей туда-сюда.
Причиной столь высоких счетов, как мы выяснили из разговора с людьми, стали неисправные счетчики. Так как приборы учета работали со сбоем, тепловая компания начислила оплату не по счетчикам, а по нормативу. Почему управляющая организация, которая по закону несет полную ответственность за состояние приборов, не позаботилась о том, чтобы их отремонтировать и почему не предупредила об этом жильцов, - вопрос. За ответом мы и отправились в Управляющую компанию улицы Сушанской. Но встретили нас пустые коридоры и кабинеты. Из сотрудников - секретарь и бухгалтер, которые не полномочны отвечать за начисления в квитанциях.
Мы решили идти до конца и не оставлять жителей в беде. Отправляемся за помощью в Администрацию города Боровичи. И хотя главы района на месте не было, мы до нее дозвонились. Марина Костюхина пообещала собрать по этому вопросу совещание и разобраться в ситуации лично. На следующий день по телефону итог совещания нам прокомментировал первый заместитель главы Боровичского района по вопросам ЖКХ Виктор Сюгин.
Счетчики не были отремонтированы, сообщают нам в ТК «Новгородская», причем о неисправности управляющей компании регулярно сообщалось.
Единственным выходом в «новогоднем детективе» с квитанциями остается суд. Жители домов по улице Сушанской уже обратились за помощью в прокуратуру и другие надзорные органы. И накануне Нового года пишут письмо Президенту, в надежде, что он поможет восстановить справедливость и наказать виновного в Новогоднем сюрпризе для пенсионеров.

28.12.2016 17:31 











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