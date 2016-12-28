



В Великом Новгороде прошло заседание рыбохозяйственного совета



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Участники заседания обсудили выполнение целевых показателей в сфере рыболовства и рыбоводства в этом году. Так, к примеру, судя по представленным данным, хорошо развивается товарное выращивание рыбы.

Говорили во время заседания рыбохозяйственного совета и о поправках в правила рыболовства, и об ограничительных мерах по лову рыбы в период нереста на Ильмене. Именно это – главный повод для организации митингов рыбаками-любителями, но представители науки их позицию не поддерживают. На сегодняшний день решено найти для новгородского отделения ГОСНИОРХА специальное судно. Весной оно должно прибыть в областной центр, и ученые начнут свои исследования. Чтобы усилить контроль на озере, рыбоохрана получит еще три ставки инспекторов и дополнительную технику. Заместитель губернатора Александр Бойцов призвал работать и промысловиков, и любителей по тем нормам, которые существуют.

Заметим, что инициаторов митингов против ловли рыбы в период нереста в зале не было – они не входят в состав рыбохозяйственного совета и их на встречу не пригласили. Но представители власти высказали мнение, что консенсус найти все-таки удастся.



