



Дума Великого Новгорода приняла городской бюджет на 2017 год Вадим Алексеев



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Несмотря на то, что повестка дня сегодняшнего заседания думы состояла более чем из 40 вопросов, главный из них – будет ли принят бюджет-2017? Напомню, 16 декабря депутаты не стали рассматривать проект главного финансового документа, тогда было принято решение о создании согласительной комиссии. В нее вошли народные избранники и представители мэрии, и как сегодня стало известно, все они работали в тесном сотрудничестве с областным правительством. Положительные сдвиги очевидны, хотя и не без вопросов.

Комитет финансов депутатам представил уточненный проект бюджета. Бюджет по-прежнему заявляется бездефицитным.

50 миллионов рублей сразу были распределены. Разумеется, закрыли самые проблемные статьи. 5 миллионов направят на ремонт в образовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии и по предписаниям надзорных органов, миллион 600 тысяч - на профилактику пожарной безопасности в тех же школах, 2,5 миллиона пойдет на социальную поддержку многодетным семьям, на улучшение жилищных условий, еще 4 миллиона рублей предусмотрены для семей, где одновременно родились двое детей. Правда в последнем случае выплату сократили с 400 до 200 тысяч рублей.

Проект бюджета рассматривала и прокуратура, и предлагала администрации расплатиться с малым и средним бизнесом. Эти долги уже перевалили за 300 миллионов рублей. Предусмотреть средства на переселение из ветхого жилья и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

И все же, при обсуждении, большинство депутатов признали, что бюджет хоть и шаткий, но его удалось сбалансировать. Проект вынесли на голосование, и большинством голосов он был принят в двух чтениях. Но работа еще будет продолжаться, согласительная комиссия продолжит работать и в контакте с региональным правительством.

Вероятно, уже на первом заседании в новом году областным депутатам придется рассматривать вопросы выделения Великому Новгороду дополнительных средств.



