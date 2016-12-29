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В Колонном зале областной филармонии прошло чествование лучших спортсменов Новгородской области
Аэлита Тошкина
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В Колонном зале областной филармонии прошло чествование лучших спортсменов Новгородской области, победителей международных и российских чемпионатов и первенств, и их тренеров.
Тяжелые тренировки и соревнования позади, сейчас у лучших спортсменов Новгородской области и их тренеров праздник и короткие мгновения отдыха перед новыми страницами календаря спортивных мероприятий. В адрес тех, кто своими успехами создает спортивную славу не только новгородскому, но и российскому спорту звучат самые теплые слова благодарности.
В уходящем году наивысших достижений на международной арене новгородские спортсмены добились в единоборствах, велоспорте, плавании, гребле и спортивной акробатике. Министерскими грамотами и благодарностями Правительства области были отмечены многие тренеры, которые по признанию спортсменов, вкладывают в их достижения всю душу. Среди тех, кто был удостоен высокого звания спортивного судьи Всероссийской категории, была заслуженный тренер России Наталья Федорова. Она вместе со своим супругом, также заслуженным тренером России, Михаилом Федоровым подготовили блестящую плеяду спортсменов. В этом году их воспитанники Павел и Александр Андреевы стали победителями Чемпионата России по спортивной акробатике, а Михаил Вихров и Василий Смирнов победили на Первенстве Мира, которое проходило в Китае. Этим ребятам были вручены золотые кубки лучших спортсменов области. Среди награжденных и Нина Трофимова, она стала не только лучшим тренером по итогам года, но и получила Золотой кубок спортивной славы за личный вклад в развитие новгородского спорта. Ее воспитанники Дарья Лукина и Харитон Иванов в классе лодок «Дракон» - лучшие в России и за ее пределами.
Среди лучших спортивных команд области были и регбисты из «Варяга», и конуполисты из «Орсажа» и хоккеисты из «Йети».
О том, что впереди у новгородских спортсменов олимпийское золото никто не сомневается. Ребята готовы к усиленным тренировкам даже в выходные и праздники, тем более что их рвение и волю к победе поддерживают их наставники. Так что в Новом году слава новгородского спорта будет поддержана новыми победами и медалями на самых престижных национальных и международных соревнованиях.

29.12.2016 18:41 











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