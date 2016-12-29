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"Радио России" в Великом Новгороде меняет диапазон
Олеся Иванова
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С 1 января 2017 года голоса любимых ведущих, информационные выпуски и программы можно услышать на FM-волне, на частоте 102,2.
УКВ - радио в СССР, FM – это зарубежное. Так сложилось политически. Считалось, что советских людей УКВ волны защищали от тлетворного влияния западных радиостанций. В 90-х европейский диапазон FM что называется, «зашёл» в Россию. Вся аудиотехника выпускается с встроенной частотой FM, а УКВ не то, что устаревает, просто дает новых возможностей.
Великий Новгород включился в федеральную программу замены передатчиков. С нового года вещание программ "Радио России" будет вестись в FM-диапазоне. Новый передатчик, мощностью 1 киловатт, уже работает в тестовом режиме. Правда, в отличие от предыдущего, более мощного, зона его покрытия стала меньше – 9 тысяч квадратных километров вместо 16. Зато есть свои плюсы – теперь радио России можно слушать в автомобиле и в мобильном телефоне. Правда, и здесь стоит оговориться, речь пока идет лишь о Великом Новгороде.
Районные передатчики пока менять не будут, говорит заместитель директора новгородского филиала РТРС Геннадий Лапсарь, так что, например, в Старой Руссе и в Боровичах все останется без изменений – привычные приемники, привычная частота на УКВ-волне. А вот что касается Чудова и Крестцев, то здесь прием сигнала напрямую будет зависеть от качества антенны и приемника. Кстати, последний, считает шеф редактор радио Светлана Герасимова, может стать отличным подарком на новый год.
Сегодня сотрудники радио надеются, что с переходом на FM-диапазон к их постоянным слушателям прибавится и более активное население. Ведь любимое многими радио теперь в машине, в мобильном, в плейере на частоте 102,2 FM. Неизменным, обещают его сотрудники, останется качество продукта.


29.12.2016 18:46 











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