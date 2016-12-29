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В областном Правительстве обсудили актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики России


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В областном правительстве обсудили актуальные вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики России. Обмен мнениями прошел на Совете по межнациональным отношениям, в который входят представители власти, религиозных организаций, культурных центров и национальных объединений. Ярким примером дружбы народов в нашей области, отметили собравшиеся, можно назвать фестивали национальных культур, кулинарные шоу «Кухни народов мира», спортивные соревнования, детские конкурсы, открытые уроки в школах. Для гостей - это возможность познакомиться с культурой разных стран, а для участников – окунуться в свои традиции.
С этого года проекты по возрождению межнациональных связей поддерживаются финансово. Средства выделяются в рамках областной программы, которая реализуется второй год и продлится до 2018-го года. Программа так и называется «Гармонизация межнациональных связей».
Так, с этой помощью Еврейская община смогла реализовать занятия ипотерапией с детьми, Чечено-Ингушский центр «Возрождение» - организовать уроки «Познаём народы Мира», а центр «Родничок» - создать Женский Совет по гармонизации межнациональных взглядов. Все эти проекты важны и нужны, они помогают людям разных национальностей лучше понимать друг друга, отметили на совете, и их реализация будет продолжена.

29.12.2016 19:19 











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