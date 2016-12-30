



В Новгородской филармонии прошел традиционный новогодний прием губернатора



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В Новгородской филармонии прошел традиционный новогодний прием губернатора. На встречу были приглашены лучшие представители профессий, которые прославились успехами и достижениями. Некоторым из них сегодня вручили государственные и правительственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», второй степени» награждена главный редактор газеты «Окуловский вестник» Ирина Круглова. За заслуги в развитии химической отрасли отмечен руководитель новгородского «Акрона» Владимир Гавриков. Звание заслуженного работника культуры было присуждено журналисту Сергею Гормину.

По традиции во время торжественного приема вспомнили самые яркие события уходящего года. Для нашей области он запомнился строительством и вводом ряда объектов, открытием новых производств, проведением сотен акций и мероприятий. Кроме того, впервые были вручены дипломы лауреатам премии молодых дарований.



