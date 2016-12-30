



Жители аварийных домов в поселке Пролетарий получили ключи от новых квартир Максим Петров



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В доме, где жила раньше Нина Васильевна, не было ни воды, ни газа, да и сама избушка за свою вековую историю была признана просто опасной для проживания. Год назад из такой же халупы в новенькую кирпичную многоквартирку переехала родственница Нины Васильевны, тоже в рамках соцпрограммы по расселению. Теперь женщины еще и соседи, а маленький Степа может приезжать к двум бабушкам одновременно.

В своих новых соседях бабушки Степы узнают бывших учеников. У каждой за плечами десятки лет педагогической работы в Пролетарской школе. Вспоминают, какими были маленькими, обсуждают какими стали взрослыми. Открыть бы окно, да поздороваться, но получается ни сразу – все-таки стеклопакеты. Не то, что раньше.

В это время сам Степа осваивает новую для себя территорию. Она не больше чем была у бабушки прежде, но эти 73 квадратных метра уже не скрипят под ногами и жить здесь можно, не выживать.

За несколько лет на заброшенном пустыре в Пролетарке появилось сразу три новых адреса. Год назад сдали два дома по 48 квартир, двери еще одного на 55 квартир для новоселов открыли сегодня. Заселяться можно хоть сейчас: тепло, сухо, проложены необходимые инженерные сети. Удручающе выглядит лишь пейзаж из окна, но это, обещают строители, временно. Как позволит погода, уложат асфальт, поставят детскую площадку.

Всего, ключи от новых квартир получили 103 человека. Справлять новоселье, большинство из них планирует после новогодних праздников, однако есть и такие, кто уже решил остаться ночевать здесь.



