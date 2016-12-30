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Строители отрапортовали, что ФОК на Псковской построен
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ФОК на Псковской построен. Об этом отрапортовали сегодня строители и прошли церемонию завершения строительных работ на спортивном центре. Для губернатора и журналистов по комплексу провели экскурсию. Сергей Митин смог оценить готовность объекта к запуску, высказал некоторые несущественные замечания. Уже запланировано, что здесь будут действовать залы хореографии, общефизической подготовки, методический и медицинский кабинеты. А в большой спортивной арене можно принимать соревнования регионального и даже всероссийского уровня. Для того чтобы это событие произошло, строители работали всю предыдущую ночь.
Сергей Митин вручил строителям и специалистам, причастным к возведению ФОКа, грамоты. Напомнил, что стройка была трудной, ее пришлось передавать с муниципального уровня на областной, менять подрядчиков и изыскивать дополнительно 86 миллионов рублей.
Добавим, что торжественное открытие и начало работы спортивного центра намечено на февраль.
30.12.2016 17:16 











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