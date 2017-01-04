



Любители активного образа жизни из Великого Новгорода и Новгородского района встретили Новый год «Забегом трезвости!» Аэлита Тошкина



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Второй год подряд первое новогоднее утро любители здорового образа жизни встречали по традиции кроссом вокруг Кремля. Инициаторами спортивной акции стали энтузиасты из молодежного спортивного движения «Воркаут объединяет!»

Этих подтянутых участников спортивной акции, действительно, можно назвать героями нашего времени. Утром первого дня нового года они выглядели бодрыми и свежими. Они пришли к стенам древнего Кремля в спортивных костюмах с транспарантами, призывающими полностью отказаться от алкоголя и прочих пагубных привычек не только в праздники, но и в будни.

Через социальные сети эти ребята призвали всех желающих новгородцев прийти на «Забег трезвости», и хоть откликнулись единицы, организаторы не унывают: о воркаутерах из спортивного движения «Воркаут объединяет!» из Новгородского района область еще узнает. В Панковке они пропагандируют спорт на свежем воздухе и призывают школьников и студентов вести только здоровый образ жизни, полностью отказавшись от пагубных пристрастий. Этой акцией календарь спортивных мероприятий у дворовых спортсменов, как они себя называют, не завершается.

Чтобы «Забег трезвости» стал большим городским событием и привлек в ряды любителей здорового образа жизни еще больше энтузиастов, бегуны привлекали внимание к себе новогодними дедморозовскими шапками и, конечно же, шумными поздравлениями всех прохожих.

Интересна была и реакция прохожих. Первыми откликнулись на спортивную акцию дети: одни стремительно убегали от родителей в своем собственном забеге, другие с удовольствием штурмовали уличные тренажеры. Поддержали участников забега и любители скандинавской ходьбы, так же прогуливающиеся утром нового года по Кремлевским пешеходным дорожкам. После двух кругов вокруг Кремля забег трезвости завершился разминкой - зарядкой всех любителей ЗОЖ. Отметим, что самому юному участнику акции было 12 лет, а самому старшему слегка за 50.



