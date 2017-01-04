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По многолетней традиции 1 января маму первого новорожденного поздравили губернатор и председатель Новгородской областной думы


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По многолетней традиции ранним утром первого января 2017 года маму первого новорожденного поздравили губернатор Сергей Митин и председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева. Счастливыми родителями стали супруги Сидоровы из Боровичей. Рождение первой дочери Элеоноры стало для них долгожданным и, конечно, самым главным событием.
Сергей Митин и Елена Писарева пожелали молодой семье крепкого здоровья и благополучия и вручили игрушки для Элеоноры, современную детскую коляску и золотую медаль «Рожденному на Новгородской земле». И хотя в первые часы жизни девочка крепко спала, губернатор пожелал ей счастливой судьбы именно здесь, на своей малой родине.
Всего же в новогоднюю ночь родилось восемь малышей. Как и в другие годы больше девочек и, опять же по статистике, большинство малышей стали вторыми и третьими детьми у своих родителей. То есть, многодетных семей становится все больше. По традиции золотыми медалистами становятся новорожденные девочки, а мальчики серебряными. Молодая мать Карина открыла секрет, что решила вместе с супругом года через три вернуться в этот роддом на Державина, за сыном и за серебряной медалью.

04.01.2017 16:03 











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