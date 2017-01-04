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Сотни новгородцев встретили Новый год на главной площади области шумной дискотекой и красочным фейерверком
Аэлита Тошкина
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По доброй традиции сотни новгородцев новогодний бой курантов и речь Президента Владимира Путина встретили дома, за новогодним застольем, а дальше душа пожелала шумного веселья и широкого гуляния. Повеселиться, отдохнуть и сбросить лишние калории от новогодних салатов можно было на новогодней дискотеке, которая проходила на главной площади области. Лучшие эстрадно-вокальные коллективы города радовали ретро-хитами и песнями современной эстрады. Под веселые мотивы трудно было быть просто слушателями, ноги и руки сами неслись вскачь и у детей, и у взрослых.
Народное веселье у елки проходило под девизом «Новый год? Зажигаем!» Комфортные +5 сделали первый день нового года тропически жарким от отличных эмоций, бенгальских огней и активной встречи нового года на свежем воздухе. Самое интересное, что никто и не сетовал на отсутствие главной зимней декорации - январских морозов и высоких сугробов. Всем было и так хорошо: самим веселиться и ближнему, даже незнакомому, дарить улыбки и самые добрые пожелания.
Поддержали общее новогоднее настроение новгородцев и первые лица области и Великого Новгорода. Официальные поздравления на сцене были динамичными и, самое главное, все сводились к общему пожеланию: беречь и любить друг друга.
Как только были произнесены волшебные слова Деда Мороза, ночное новгородское небо взорвалось тысячами разноцветных огней праздничного салюта. Многие новгородцы были во всеоружии: заняли самые лучшие места для обзора и снимали яркий фейерверк, чтобы вспоминать о нем весь 2017 год. Новогодним гулянием праздник для новгородцев не закончился, впереди всех нас ждет путешествие в светлое Рождество. Здесь же на площади через несколько дней снова будут звучать песни, только духовные, и согреваться новгородцы будут не только горячим чаем с пирогами, но и светлыми и радостными рождественскими лучами Вифлеемской звезды.
04.01.2017 16:16 











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