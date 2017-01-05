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Семье Федоровых из Боровичей, где воспитывается ребенок-инвалид, требуется помощь
Оксана Шведова
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Благотворительный марафон «Рождественский подарок» продолжается, а мы продолжаем рассказывать о детях, которые нуждаются в помощи. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Федоровых из Боровичей, где воспитывается ребенок-инвалид.
Маленький Андрюша слушает маму и улыбается. Он любит стихи, впрочем, как и другие книжки, которые ему читают. До года Андрей рос как остальные дети. Но потом тяжелая родовая травма дала о себе знать, и развитие мальчика приостановилось. Родители Андрюши объездили пол России, искали лучших специалистов, но врачи только разводили руками.
Родители Андрея не опускают руки и стараются разнообразить жизнь своего малыша: учат его рисовать, лепить из глины, катают на лошадях, читают детские книжки, занимаются с логопедом, в надежде услышать заветные слова «мама» и «папа». О самоотверженности и огромной вере в чудо Натальи и Сергея Федоровых сегодня знают даже в Канаде. Однажды на конференции в Боровичах канадские врачи удивились успехам мальчика, которому поставили страшный диагноз. Индивидуальная программа, по которой занимаются с Андреем родители, сегодня ставится в пример уже в мировой практике. Сейчас, чтобы продолжать курс реабилитации, семье нужна дорогостоящая опора для купания и специальное приспособление для того, чтобы Андрюша учился стоять.
Стоимость каждого приспособления от 30 до 50 тысяч рублей. Андрюша и его родители верят, что в новом году их общая мечта обязательно исполниться. С нашей помощью.
05.01.2017 17:00 











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