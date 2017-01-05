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Чтобы новогодние каникулы не омрачились трагедией, сотрудники МЧС и ГИМСа вместе с полицейскими работают в усиленном режиме


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Несмотря на похолодание, спасатели информируют, что запрет выхода на лед никто не отменял. Чтобы новогодние каникулы не омрачились трагедией, сотрудники МЧС и ГИМСа вместе с полицейскими все праздничные дни работают в усиленном режиме. На всех водоемах области проводятся и ежедневные профилактические рейды. К сожалению, многие рыбаки зачастую игнорируют запрещающие знаки и рискуют своей жизнью.
Двум рыбакам из Старой Руссы уже повезло, что они остались живы, провалившись в ледяную воду. Счастливо завершилась и лыжная прогулка и для любителя здорового образа жизни в Новгородском районе. Во время катания по акватории реки Питьбы, его лыжи ушли под воду. К счастью, он отделался только испугом и легкой простудой. На сегодняшний день нет официального разрешения о выходе на лед и в Великом Новгороде. Впрочем, любителей зимнего лова не пугает ни тонкий лед, ни опасность утонуть, ни грозящий административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Спасатели предупреждают: на каждого рыбака-нарушителя не поставишь контролера, поэтому если они почувствовали, что лед уходит из-под ног, следуйте таким рекомендациям.
Помочь тонущему можно любыми подручными средствами: кинуть шарф, ремень, палку и сразу звать на помощь. Впрочем, эти советы не понадобятся, если любители зимнего отдыха на природе не будут пренебрежительно относиться к правилам безопасности на льду.

05.01.2017 17:05 











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