



Новый год принес в Новгородскую область настоящую зимнюю стужу



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Новый год принес в Новгородскую область настоящую зимнюю стужу. Из-за холодов может быть даже перекрыто движение по Деревяницкому мосту. Напомним, рядом с этой переправой проходит резервный газопровод, который могут задействовать при большом потреблении голубого топлива в Санкт-Петербурге, при этом эксплуатировать сам мост нельзя. Какова вероятность остановки движения на этой переправе, мы попросили рассказать по телефону вице-губернатора Александра Тарасова.

Синоптики прогнозируют и дальнейшее похолодание. Столбик термометра может опуститься до минус 30-ти градусов. Морозы специалисты связывают с приходом в наш регион Арктического антициклона.

Особенно нелегко в такую погоду тем, кто несет службу. Так, сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать в усиленном режиме. За 4 дня нового года они уже выявили более тысячи нарушений ПДД, 48 человек были задержаны за управление автомобилем в нетрезвом виде. Что касается ДТП, то в 2017-ом зарегистрировано 9 аварий. Последние сутки пополнили сводку еще одним происшествием. В Боровичском районе водитель 1941-ого года рождения на легковушке съехал в кювет. Сам мужчина отделался испугом, а вот его супруга 1945-ого года рождения сейчас находится в больнице, к счастью её жизни ничего не угрожает. Причины ДТП сейчас выясняются, не исключено, что виной могли стать и неблагоприятные погодные условия. В связи с чем, в управлении ГИБДД призывают жителей региона на время сильных морозов отказаться от использования личного транспорта.



