Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Все новогодние праздники спасатели и полицейские несли службу в усиленном режиме


Фото  Видео репортаж Видео
6 человек погибли на пожарах, которые произошли за праздничные дни в Новгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пик возгораний пришелся на 6, 7 и 8 января. В эти дни ежедневно регистрировалось почти по десятку пожаров в разных районах области. Один из них произошел в Великом Новгороде, на улице Большой Московской. В огне погибли два человека.
Свою лепту в статистику пожаров внесла погода. Из-за сильных морозов люди активно использовали не всегда исправные отопительные приборы и порой перенагружали сеть. В общей сложности в Новгородской области за новогодние каникулы зарегистрировано почти 50 пожаров. Также спасатели выезжали на несколько серьезных ДТП, в основном, в первые дни года. В них травмы различной степени тяжести получили 8 человек, в том числе двое детей.
Напряженными выдались выходные дни и для сотрудников Новгородской полиции. За время новогодних праздников к ним поступило две тысячи 200 сообщений о правонарушениях, 60 процентов из них связаны с хищением имущества. Двадцать одно преступление было признано наиболее опасным и резонансным. Из них почти половина раскрыта по горячим следам.
С 31 декабря по 8 января сотрудники органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме: увеличилось число полицейских нарядов, было организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. В целом, новогодние праздники в Новгородской области прошли без каких-либо чрезвычайных проишествий, сообщили сегодня полицейские.
09.01.2017 17:25 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.