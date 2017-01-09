



Все новогодние праздники спасатели и полицейские несли службу в усиленном режиме



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6 человек погибли на пожарах, которые произошли за праздничные дни в Новгородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пик возгораний пришелся на 6, 7 и 8 января. В эти дни ежедневно регистрировалось почти по десятку пожаров в разных районах области. Один из них произошел в Великом Новгороде, на улице Большой Московской. В огне погибли два человека.

Свою лепту в статистику пожаров внесла погода. Из-за сильных морозов люди активно использовали не всегда исправные отопительные приборы и порой перенагружали сеть. В общей сложности в Новгородской области за новогодние каникулы зарегистрировано почти 50 пожаров. Также спасатели выезжали на несколько серьезных ДТП, в основном, в первые дни года. В них травмы различной степени тяжести получили 8 человек, в том числе двое детей.

Напряженными выдались выходные дни и для сотрудников Новгородской полиции. За время новогодних праздников к ним поступило две тысячи 200 сообщений о правонарушениях, 60 процентов из них связаны с хищением имущества. Двадцать одно преступление было признано наиболее опасным и резонансным. Из них почти половина раскрыта по горячим следам.

С 31 декабря по 8 января сотрудники органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме: увеличилось число полицейских нарядов, было организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. В целом, новогодние праздники в Новгородской области прошли без каких-либо чрезвычайных проишествий, сообщили сегодня полицейские.



