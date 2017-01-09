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Торжества, посвященные одному из главных православных праздников, прошли на центральной площади Великого Новгорода
Юрий Левиков
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«Рождество Христово» - так называлась театрализованная концертная программа, посвященная одному из главных православных праздников, которая прошла на центральной площади Великого Новгорода.
В такой мороз у чайных рядов - аншлаг, но представители новгородских храмов к этому были готовы и потчевали пришедших на праздник пряниками, да печеньем с настоящим рождественским чаем.
Воспитанники воскресных школ тоже загодя готовились к празднику, и теперь их творения представили всем желающим. Были тут и поделки в виде рождественских звезд, и традиционные снежинки, сделанные из подручных материалов.
Тем временем у сцены оркестр Дедов Морозов поздравлял собравшихся с Новым годом и Рождеством.
Ну а со сцены зазвучали Рождественские гимны и слова поздравлений.
Наряду с традицией соблюдать до появления первой рождественской звезды строгий пост, зажигать свечу на подоконнике, как знак того, что Дева Мария и праведный Иосиф могут найти в этом доме пристанище, есть и еще один известный обычай. Для представителей центра музыкальных древностей Владимира Ивановича Поветкина, известных хранителей русской культуры, вопрос – как поздравлять с Рождеством, - даже не ставится. Конечно же, исполняя колядки.
Увидеть традиционный атрибут Рождества, вертеп, новгородцы смогли в Сочельник. На площади Победы-Софийской прошло театрализованное представление в честь рождения Христа. Гостей не испугала даже морозная погода, а в этот вечер столбики термометров показывали ниже 20 градусов.
Также, после первой звезды - времени, когда завершается предрождественский пост, новгородцы смогли отведать традиционную освященную ритуальную кашу – сочиво, с изюмом, медом и маком. Все ингридиенты имеют особое значение: мед – символ сладкой жизни, а мак – достаток. Наши предки верили, что если сочиво получается вкусным, то урожай будет богатым, и семья весь год проживет в достатке.


09.01.2017 17:39 











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