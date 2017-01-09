



Президент Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в Новгородской области



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Президент Владимир Путин встретил Рождество в Новгородской области. Глава государства посетил праздничное богослужение в Спасском соборе Свято-Юрьева монастыря, который считается одним из древнейших в России. Традиции президента встречать Рождество не в Москве, а в регионах - уже несколько лет, но на службу в нашу епархию Владимир Путин приехал впервые. Во время визита он также побывал в Георгиевском соборе, ставшим усыпальницей настоятелей монастыря и нескольких русских князей. Главе государства рассказали об итогах археологических раскопок, проведенных в храме. Ему также продемонстрировали фрагменты древнерусских фресок, которые могут быть восстановлены. Еще одним пунктом визита стала встреча с уже знакомыми президенту рыбаками. Напомним, их первое общение состоялось в сентябре прошлого года, когда за ухой промысловики поделились с Владимиром Путиным своими проблемами. Часть из них уже удалось решить.

На рождественской встрече за чашкой чая Президенту рассказали несколько рыбацких историй, а также поделились различными рецептами приготовления ухи. Пообещав, что в ней теперь будет рыба, на отсутствие которой в сентябре жаловались Президент и Премьер, рыбаки вновь пригласили главу государства на Ильмень. На этот раз на весеннюю рыбалку.



