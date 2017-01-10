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Традиционным праздником отметил начало святочной недели Новгородский музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Анжелика Королева
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«Святки в Витославлицах» - праздник не только веселый, но еще и магический. Исполнить любое желание готов первый же встречный. Ведь на деревенской улице это Дударь – чучело из сена, во многом напоминающее Масленицу. С поправкой на то, что символизирует не уходящую зиму, а прошлый год, рядится не в женскую одежду, а в мужскую, и в конце праздника не сжигается, а «всего лишь» разрывается на клочки. Чудеса с этого только начинаются. И преследуют буквально на каждом шагу. Даже ряженые, с виду страшные и опасные, пытаются не столько напугать, сколько угодить.
Люди посерьезнее, те, что ходят с Рождественской звездой, да славят Христа, параллельно еще и колядовщики, то есть тоже обещают немало хорошего, получая взамен символическое вознаграждение, в наше время преимущественно конфетами.
Чуть в сторонке поджидает очередное волшебство. Народный театральный коллектив «Балаган» из деревни Чечулино привез старинную потеху «Игра в кузнеца», берутся перековать кого угодно на что пожелаете: хоть старого на молодого, хоть ребенка на богатыря.
Рождественские морозы веселью не особо мешали. К тому же, в любой момент можно было заскочить на чаек, воспользовавшись приглашением регионального управления МЧС, выставившего в Витославлицах мобильный пункт обогрева.
Чудеса, понятно, не заканчивались и на этом. Впереди, едва ли не самое важное из них – святочные гадания. На суженого, на будущее, на исполнение желаний…
А на деревенской улице, тем временем, продолжалось гулянье. По традиции мероприятия – на любой вкус. Нашлось место и ремесленным рядам и, конечно, народным играм. «Святки в Витославлицах» праздник не только магический, но еще и веселый.

10.01.2017 17:40 











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