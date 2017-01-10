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|С 1 января 2017 года изменился порядок подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора
С 1-го января изменился порядок подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора. Теперь обратиться за защитой в эту инстанцию потребители могут лишь после того, как сами предприняли некоторые шаги по отстаиванию своих интересов.
В случае отказа принять претензии по некачественному товару или услуге, обращаясь за защитой своих прав в Управление Роспотребнадзора, необходимо будет подтвердить этот факт.
Следует отметить, что нововведение коснулось только обращений в сфере потребительского рынка. Если права граждан нарушаются в отношении безопасности товара или услуги, то здесь действует предусмотренный ранее порядок.
|10.01.2017 18:27
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