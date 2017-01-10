



В Новгородской области продолжается благотворительный марафон «Рождественский подарок». Максим Петров



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В Новгородской области продолжается благотворительный марафон «Рождественский подарок». По информации департамента труда и социальной защиты населения за время проведения акции поступили взносы на сумму 22 миллиона рублей. На расчетный счет, открытый Фондом «Сохрани жизнь», поступило 2 миллиона. На интерактивные номера телефонов - более полутора тысяч звонков. Итого, в фонд областного марафона «Рождественский подарок» новгородцы перечислили 24 миллиона рублей. К сегодняшнему дню в благотворительной акции приняли участие 663 организации и пять с половиной тысяч жителей области.

Мы продолжаем рассказывать о семьях, которым нужна ваша помощь. В одной из них побывал наш корреспондент.

Так получилось, что двухлетний Ильюша с самого рождения борется за свое право на жизнь. Еще на шестом месяце беременности его маме Оксане сказали, что у ребенка шансов нет, и спасать надо её саму, но уже тогда малыш проявил характер и вопреки всем прогнозам выжил.

Вес Ильюши после рождения не превышал и 800 граммов. Несколько недель он пролежал в реанимации на искусственной вентиляции легких и выкарабкался снова. Только жизнь как будто проверяла семью на прочность - врачи поставили мальчику диагноз ДЦП. С тех пор родители перепробовали самые разные варианты лечения: мальчик побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Белоруссии. В какой-то момент Оксана обратила внимание на восточную медицину. В Китае, по ее словам, детский церебральный паралич вовсе не считается приговором. Продали квартиру, организовали благотворительный концерт, залезли в долги, и на 4 месяца Илья с мамой все-таки улетели в Поднебесную.

После возвращения из Китая мальчика было не узнать. Он стал играть, смеяться, делал с удовольствием упражнения - у мальчика действительно появился интерес к жизни. Илья научился ползать, переворачиваться, стал нормально кушать, и даже произнес свои первые слова.

Сейчас родители мечтают оправить маленького Илью в Бельгию. Там разработана и успешно применяется уникальная методика по реабилитации недоношенных детей «Томатис». Цена вопроса – 170 тысяч рублей.

Этот сильный духом мальчишка как никто другой заслужил свое право на жизнь. Теперь ему предстоит новый бой – за свое будущее, в котором так важна чья-то поддержка.





