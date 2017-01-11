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В Великом Новгороде с успехом прошел вечер Лезгинки
Оксана Шведова
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Вопреки ожиданиям, вечер самого зажигательного танца Кавказа собрал представителей не только горских народов, но и всех национальных объединений области.
Парит как орел и плывет подобно лебеди, - так говорят о танцующих лезгинку. Она и сегодня остается одним из самых ярких и характерных ритуалов горцев. В ней есть грация и уважение, сила и мягкость. В давние времена лезгинку танцевали перед сражениями, чтобы поднять боевой дух, а со временем, и в честь важного события, например, свадьбы. Брат и сестра Эрвин и Чиназ Хаметовы хоть и выросли в России, свои корни не забывают. Оттачивают мастерство на праздниках и дома.
Вечер Лезгинки собрал представителей разных народов: ингушей, чеченцев, даргинцев, армян, азербайджанцев и, конечно, русских. В последние годы, благодаря открытию в Великом Новгороде Школы Лезгинки, танец стал узнаваем и любим новгородской публикой. Как ни странно, а преподают его русские девушки-хореографы Алла Дементьева и Марина Шайкина. Конечно без уроков, взятых у лучших коллективов Грозного, не обошлось, говорят преподаватели, зато теперь новгородских «Вайнахов» знают многие.
Традиции, язык и национальная одежда - три основных элемента, характеризующие нацию, уверен представитель Главы Чеченской Республики в Новгородской области Салам Тумаев. Чтить свои традиции и уважать обычаи других народов, считает он, сегодня особенно важно.
Устроители вечера Лезгинки справились со своей задачей. Собравшиеся вместе представители разных культур говорили в этот день на одном языке - языке дружбы!
11.01.2017 18:21 











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