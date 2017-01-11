Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Социальная гостиница центра «Подросток» готовится к традиционной поездке в Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»
Анжелика Королева
Фото  Видео репортаж Видео
В этом году у акции «Открытый мир» - первый юбилей: в «Прошково» сотрудники, воспитанники и друзья «Подростка» поедут в пятый раз. Знакомство двух социальных учреждений, переросшее в крепкую дружбу, не было случайным, именно про такие встречи принято говорить - свела судьба. Несколько лет назад зав. отделением «Социальная гостиница» Нина Бутова задалась целью разыскать маму одного из воспитанников. Поиски привели в Боровичский район. Женщина, из-за специфики заболевания не имевшая возможности воспитывать сына, проживала в «Прошково».
С тех пор визиты «Подростка» в «Прошково» стали ежегодными. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Психоневрологический интернат по-прежнему приезжает с обширной культурной программой, а заодно и с кучей подарков. От себя (в смысле Центра) лично, и от добрых людей.
Лучший подарок, как известно, - подарок, сделанный своими руками. В швейной мастерской «Подростка» к очередному визиту в «Прошково» «наладили производство» подарочных мешочков и сувенирных петушков. Художник Центра Геннадий Миронов готовит очередную картину. Спонсоры, партнеры и просто хорошие люди несут одежду, косметику, сладости.
Присоединиться к акции «Открытый мир» могут, что называется, все желающие. Подарки для обитателей «Прошково» принимают в отделении «Социальная гостиница» центра «Подросток» на улице Михайлова 10 дробь 1. Особенно актуальны: теплые варежки, носки, шарфы, и небольшие шоколадки. Активно помогающая «Подростку» Новгородская Епархия собирается заказать для поездки большой автобус, - доставят всё. Из «Прошково», кстати, по поводу визита уже интересовались, в этом году традиционную встречу пришлось немного сдвинуть, так что гостей ждут с нетерпением.

11.01.2017 19:30 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.