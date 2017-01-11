



Социальная гостиница центра «Подросток» готовится к традиционной поездке в Боровичский психоневрологический интернат «Прошково» Анжелика Королева



Фото Видео

В этом году у акции «Открытый мир» - первый юбилей: в «Прошково» сотрудники, воспитанники и друзья «Подростка» поедут в пятый раз. Знакомство двух социальных учреждений, переросшее в крепкую дружбу, не было случайным, именно про такие встречи принято говорить - свела судьба. Несколько лет назад зав. отделением «Социальная гостиница» Нина Бутова задалась целью разыскать маму одного из воспитанников. Поиски привели в Боровичский район. Женщина, из-за специфики заболевания не имевшая возможности воспитывать сына, проживала в «Прошково».

С тех пор визиты «Подростка» в «Прошково» стали ежегодными. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Психоневрологический интернат по-прежнему приезжает с обширной культурной программой, а заодно и с кучей подарков. От себя (в смысле Центра) лично, и от добрых людей.

Лучший подарок, как известно, - подарок, сделанный своими руками. В швейной мастерской «Подростка» к очередному визиту в «Прошково» «наладили производство» подарочных мешочков и сувенирных петушков. Художник Центра Геннадий Миронов готовит очередную картину. Спонсоры, партнеры и просто хорошие люди несут одежду, косметику, сладости.

Присоединиться к акции «Открытый мир» могут, что называется, все желающие. Подарки для обитателей «Прошково» принимают в отделении «Социальная гостиница» центра «Подросток» на улице Михайлова 10 дробь 1. Особенно актуальны: теплые варежки, носки, шарфы, и небольшие шоколадки. Активно помогающая «Подростку» Новгородская Епархия собирается заказать для поездки большой автобус, - доставят всё. Из «Прошково», кстати, по поводу визита уже интересовались, в этом году традиционную встречу пришлось немного сдвинуть, так что гостей ждут с нетерпением.



