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Сотрудники МЧС совместно с представителями мэрии и полиции провели рейд по выявлению рыбаков, которые выходят на лед в запрещенных местах
Олеся Иванова
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Новгородские спасатели предупреждают. В Великом Новгороде сотрудники МЧС совместно с представителями мэрии и полиции провели рейд по выявлению рыбаков, которые выходят на лед в запрещенных местах.
Для одних зимняя рыбалка - это удовольствие, для других время особого контроля. И если на озере лед прочно встал, по признанию опытных промысловиков, сейчас его толщина достигает сорока сантиметров, и на водоем можно смело выйти на снегоходе или выехать на машине, то про лед на Волхове такого не скажешь. Из-за сильного течения середина реки не замерзает, а кромка того и гляди может треснуть под ногами.
Впрочем, любителей зимнего лова не пугает ни тонкий лед, ни опасность утонуть, ни грозящий административный штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А потому, несмотря на постановление и отсутствие знаков, разрешающих лов рыбы в конкретном месте, они снова и снова выходят на лед, сверлят лунки и ждут клева. Только за первые полчаса рейда мы насчитали с десяток любителей порыбачить. Чтобы предупредить рыбаков сотрудники МЧС раздают специальные памятки, в них основные правила. А сотрудники мэрии, в свою очередь, объясняют, где рыбачить можно без угрозы для жизни.
Правда, с позицией надзирающих согласны не все рыбаки. И если кто-то завидя катер МЧС старается побыстрее уйти, другие, доказывают, лед окреп и бояться нечего.
Правда, ни рассказы про любовь к рыбалке, ни аргументы про прочность льда на проверяющих не действуют. В результате – сразу 2 административных протокола за время рейда. Теперь любителям ловить рыбку большую и маленькую в неположенном месте придется выложить круглую сумму. Впрочем, такую плату, говорят спасатели, можно считать мелочью по сравнению с ценой человеческой жизни.

11.01.2017 20:24 











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