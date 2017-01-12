



В Великом Новгороде завершился 14-ый открытый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья-2017» Аэлита Тошкина



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Ярким и многоголосым гала-концертом завершился в Великом Новгороде 14-й открытый Всероссийский фестиваль- конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья-2017». Торжественная церемония награждения прошла в областном театре драмы.

Гала-концерт «Золотой ладьи» открылся номером «Колокола» в исполнении народного коллектива «Россия» из Челябинской области. Благодаря таланту хореографов и режиссеров, сцена драмтеатра преобразилась в колокольню Святой Софии, звенящей праздничным перезвоном. Зрители невольно совершили речное путешествие и по Волхову, берега которого четырнадцатый год подряд гостеприимно встретили вновь творческий экипаж «Золотой ладьи». Сцена с трудом вместила всех участников: 250 солистов и творческих коллективов из Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Пензы, Челябинской области и, конечно же, Новгородской. За честь нашей области в номинациях "Вокал" и "Хореография" боролись солисты и коллективы из Великого Новгорода и 10 районов области.

И после острых споров жюри все же вынесло решение, определив судьбу Гран-при в номинации "Эстрадный вокал". Победила Анастасия Гаврилова из Великого Новгорода.

Яркой творческой судьбы сестер Толмачевых пожелал Бедрос Киркоров и близнецам Васильевым из Старой Руссы. Сегодня Ксения и Полина завоевали в своей возрастной группе в номинации «Вокал» звание лауреатов 1 степени, а завтра, кто знает, может быть выиграют детский конкурс "Евровидение".

Творческий натиск новгородских вокалистов и коллективов был настолько сильным, что пришлось жюри оставить в Великом Новгороде не только Гран-при. Щедро раздавались звания дипломантов 1 степени и лауреатов 1 степени новгородским солистам и коллективам. Лучшими были признаны фольклорный ансамбль «Кудесы», валдайская детская студия «Кудерки», десятки солистов из Боровичей, Окуловки, Демянска, Пестово, Малой Вишеры, Старой Руссы. Грамотами и благодарностями были отмечены и педагоги, вырастившие звезд хореографии и вокала. Особой похвалы мэтра Бедроса Киркорова заслужил и рушанин Антон Виноградов, ставший лауреатом 1 степени в номинации «Эстрадный вокал».





