



Руководитель регионального департамента образования озвучил результаты мониторинга состояния дошкольных образовательных учреждений



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Руководитель регионального департамента образования Александр Ширин озвучил сегодня результаты мониторинга состояния зданий и прилегающих территорий дошкольных образовательных учреждений. Напомним, что масштабная проверка детских садов в декабре прошлого года стала реакцией на негативные оценки жителей области. Однако выводы комиссии, в состав которой вошли представители департамента, общественности, областной Думы, а также аппарата уполномоченного по правам ребенка, оказались скорее положительными.

Материально-техническое состояние дошкольных образовательных организаций, - признал руководитель департамента, - конечно, не безупречно. Но безопасные условия для детей созданы. Немалое число детских садов, считает Александр Ширин, находятся в очень хорошем состоянии. Передовики в этом плане: Старорусский, Мошенской, Волотовский и Демянский районы. Выявленные во время мониторинга недостатки перечислили отдельно: практически во всех учреждениях давно не ремонтировались фасады, внимания требуют окна, пищеблоки, прачечные, медицинские кабинеты, прогулочные веранды, в замене нуждаются инвентарь и мебель.

Несколько рекомендаций были даны комиссией и по результатам работы с документами. В частности, чтобы выполнить предписания, предложено поддержать финансами четыре детских сада. Кроме того, есть идея пересмотреть некоторые нормативы. Предложение о повышении в два раза норматива на финансирование учебных расходов областная Дума рассмотрит уже 25-го января.



