



Электропоезда «Ласточка» переходят на обслуживание в «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию»



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С 12 января электропоезда «Ласточка» переходят на обслуживание в «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию». Стоимость билета вырастет до 579 рублей. По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, «Ласточка», курсирующая по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород, была экономически неэффективной для «Дирекции скоростного сообщения». Компания приняла решение не отменять электропоезд, а передать на обслуживание в «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию». После передачи тарифы на проезд устанавливаются субъектом федерации, — подчеркнули в пресс-службе ОЖД. Кроме того, начиная с этого дня, перестают ходить по будням утренняя электричка Санкт-Петербург — Новгород и вечерняя Великий Новгород — Санкт Петербург. Теперь они будут ходить только по выходным дням.



