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В милосердии и помощи добрых сердец нуждается трехлетний Илья Ионичев из деревни Новоселицы
Аэлита Тошкина
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С лета прошлого года НИИ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге для Ильи Ионичева и его бабушки стал вторым домом. Мальчик уже мужественно выдержал несколько курсов химиотерапии, старался не плакать.
В июле у Ильи резко увеличились лимфоузлы на шее, в детской областной больнице поставили диагноз - "лимфома".
25 января Илюшу Ионичева вновь ждут петербургские врачи. Необходимо сделать компьютерную томографию.
Стоит компьютерная томография 36 тысяч рублей. Семейному бюджету Ионичевых эта сумма не по карману. Бабушка Елена Ивановна пенсионерка. Ее дочери Анне, которая и является мамой Илюши, после рождения сына врачи также диагностировали неоперабельную онкологию. Она инвалид 1 группы. Семья как может вместе преодолевает тяжелые испытания, делая все с любовью друг к другу.
У сестры Илюши, 13 летней Валерии, не так давно появилось хобби —она стала собирать коллекцию ангелов. Девочка верит, что эти фантастически красивые фигурки из Новоселицкой церкви Михаила Архангела принесут самым близким людям на земле, маме и братику Илюше, уже в этом году самые добрые вести.

13.01.2017 17:02 











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