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Новгородские рыбаки вновь встретились с представителями рыбоохраны и ГОСНИИОРХ
Юрий Левиков
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Представители рыбоохраны и ГОСНИИОРХ ответили на вопросы о работе своих ведомств по итогам научных исследований в отношении целесообразности промыслового лова в нерест.
Начальник новгородского отделения ГОСНИОРХ Татьяна Никитина рассказала о том, как проходили исследования на Ильмене в последние годы. Собравшиеся вновь считали рыбьи хвосты. И, по мнению представителей ГОСНИОРХа, сейчас только судьба одного вида вызывает опасения - это судак. Был его перелов, но сейчас квоты на его добычу для промысловиков сокращены. Что касается щуки, её в озере достаточно. В прошлые годы когда-то бывало больше, когда-то меньше, сейчас этот показатель на среднем уровне. Предвосхищая извечный вопрос организаторов митингов, представитель департамента недоумевал: почему так бьются любители за полный запрет мережного лова, который судаку никак мешать не может, тот на мелководье не нерестится, а щуки в Ильмене пока хватает.
Рыбакам-любителям предложили правильно оформлять свои инициативы, и тогда их, разумеется, рассмотрят. Пока же предложения чаще дает департамент, и с подачи чиновников в правила рыболовства были внесены изменения, в том числе и по ставным сетям, и по полному закрытию отдельных участков Мстинской и Ловацкой пойм в нерест.
Начальник отдела рыбоохраны в свою очередь рассказал о трех новых ставках, выделенных его службе, одного кандидата на должность инспектора уже подобрали, еще двоих ищут. Ну а за тем, как работает рыбоохрана, идейные рыбаки-любители смогут понаблюдать лично, их пригласили весной выйти в рейды на озеро. Между тем, в 20-ых числах января планируется 5 по счету митинг «В защиту озера Ильмень».

13.01.2017 17:38 











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