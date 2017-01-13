



В Великом Новгороде отметили 295-тую годовщину со дня основания Российской прокуратуры Аэлита Тошкина



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В нашей области на страже соблюдения федерального закона стоят около трехсот сотрудников ведомства, в том числе оперативных. Лучших чествовали на сцене областной филармонии.

Официальная церемония торжества началась с вноса флага Российской Федерации и знамени Прокуратуры России.

Указом Петра 1 при сенате в 1722 году было создано специальное ведомство, которое император назвал государевым оком, которое должно было «Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах несправедливости, взяточничества и беззакония».

Один из лучших сотрудников ведомства, прокурор Валдайского района Дмитрий Семенов, награжденный нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры» за кулисами признался, что без настойчивости и упрямства невозможно добиться результатов в работе. В 2016, благодаря вмешательству Валдайской прокуратуры, удалось добиться справедливости в системе ЖКХ, соблюдено федеральное законодательство в обеспечении детей-сирот положенным жильем, нет проблем с задержкой выплат заработных плат на местных предприятиях. Этот итог — результат работы валдайских прокуроров.

Без четкого взаимодействия Прокуратуры области с новгородским Правительством не удалось бы сдвинуть с мертвой точки очень много острых экономических и социальных проблем, — отметил и губернатор Сергей Митин. Речь идет о срывах сроков сдачи подрядчиками и нерасторопными чиновниками на местах объектов федерального значения, ремонта и строительства дорог в области, поимке казнокрадов, несоблюдения прав инвалидов, детей-сирот, решения очень многих жизненно важных задач для льготных категорий граждан. Майские указы Президента наша область выполнит одной из первых в стране благодаря четкому взаимодействию власти и людей в погонах.

Губернатор отметил лучших сотрудников ведомства государственными наградами, ведомственными и почетными грамотами и благодарностями Правительства области. А председатель общественной ветеранской организации работников прокуратуры Валерий Васильев вручил прокурору области Андрею Кикотю юбилейный знак «295 лет Российской прокуратуре».



