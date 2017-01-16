



В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия на расширенном заседании коллегии подвели итоги 2016 года Анжелика Королева



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В региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на расширенном заседании коллегии подвели итоги развития агропромышленного комплекса Новгородской области в 2016-ом году и наметили планы на 17-ый.

За прошлый год Агропромышленный комплекс региона выдал продукции на 29 миллиардов 600 миллионов рублей, включая 156 тысяч тонн мяса, 127 тысяч тонн овощей, 227 миллионов яиц. Рост к уровню предыдущего года отмечали и вице-губернатор Бойцов, и руководитель департамента Покровская. Во время основного доклада дважды прозвучало слово «впервые»: сначала применительно к молоку, производство которого до сих пор не удавалось удержать на уровне прошлого года аж 17 лет. Затем особо выделили мясо с овощами.

План перевыполнен и по численности крестьянских хозяйств: задача ставилась создать 102 новых КФХ, по факту вышло - 124. На их развитие будет сделан упор и в текущем году. Средства на гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам увеличены до без малого 56-ти миллионов рублей (бюджет 2016-го предусматривал на эти цели 37 с небольшим миллионов). В этом году, порадовало участников заседания руководство, несколько изменился механизм финансирования АПК, так что на поддержку можно будет направить и высвободившиеся деньги.

Благополучию АПК должна поспособствовать и программа устойчивого развития сельских территорий. В 2016-ом она позволила обеспечить жильем 51-ну семью, построить почти 7 километров газовых сетей, 7 детских площадок, 2 дороги к животноводческим комплексам, реконструировать 9 с половиной километров автодорог. В 17-ом перечисленные направления планируют дополнить: реконструкцией водопроводных сетей, строительством центр врача общей практики в поселке Угловка, началом реконструкции центра досуга в поселке Краснофорфорный.

Всего на развитие сельхозпроизводства из федерального и областного бюджетов рассчитывают привлечь около миллиарда рублей. Результатов, понятно, ждут как всегда – превышающих уровень предыдущего года. Плановые цифры увеличены по всем показателям. В 2017-ом от АПК региона ожидают уже 165 тысяч тонн птицы и скота, 130 тысяч тонн овощей, 230 миллионов яиц. И далее в том же духе.



