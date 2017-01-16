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Проехать по Деревяницкому мосту теперь можно не только на автомобиле, но и на автобусе
Анжелика Королева
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Проехать по Деревяницкому мосту теперь можно не только на автомобиле, но и на автобусе. Новую переправу через Волхов включили в свои маршруты два перевозчика: «Автобусный парк», изменивший путь следования автобуса №24, и «Городское ПАТП», - продлившее маршрут №1 до улицы Щусева. Рейс автобуса №1 до Сметанинской Мызы при этом не изменился.
Сориентироваться в изменениях нам помогли и пассажиры. Точнее, те из них, кто, выяснив, что «по Московской автобус не идет, а идет через Новый мост по Санкт-Петербургской», выходили обратно на остановку. Оставшиеся не скрывали удовлетворения. Новый маршрут, как и предполагал перевозчик, оказался удобен. Как минимум тем новгородцам, с которыми нам удалось поговорить.
Нынешний маршрут 24-го, не скрывают представители перевозчика, не идеален. Огромный пласт растущего Деревяницкого микрорайона все равно остается не охваченным. Мосту явно не хватает остановки с удобными подходами. Впрочем, вероятность того, что к новым маршрутам добавятся и новые остановки есть. Выяснили мы во время следующей поездки.
«Повод прокатиться по Деревяницкому мосту на автобусе съемочной группе «Вестей» сегодня предоставили дважды. На 24-ом нас сопровождали представители «Автобусного парка». На «Единице» компанию составил вице-губернатор Александр Тарасов».
Новый маршрут «Единицы-Щусево» вице-губернатор опробовал в сопровождении руководства фирмы-перевозчика (у номера один это «Городское ПАТП») и журналистов. Так что с конечной у «Феникс-Сити» автобус отправился далеко не пустым. Настоящих пассажиров на этом этапе немного, зато все довольны.
Стоит иметь в виду, что новым путем (по Деревяницкому мосту) пошли не все автобусы №1. Маршрут «Единицы» до Сметанинской Мызы остался прежним. Да и маршрут «Единицы» до улицы Щусево, - по словам директора фирмы, - тот же. Только немного удлиненный.
Число пассажиров в автобусе, между тем, росло на глазах. Как подтверждение сказанных вице-губернатором Тарасовым слов: новые маршруты запущены в ответ на желания прежде всего самих новгородцев. Недовольные, возможно, тоже найдутся, но, скорее всего – на остановках.
Ну а про первопроходцев (№24 и №1 до Щусева) следует помнить, что пока это только эксперимент. Перевозчики, естественно, будут смотреть – как пойдет. Не исключено, что маршруты претерпят дальнейшие изменения. Принять окончательные решения обещают через неделю-две.

16.01.2017 17:36 











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