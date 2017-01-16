



В Великом Новгороде по горячим следам раскрыто убийство несовершеннолетней



Фото Видео

В Великом Новгороде по горячим следам раскрыто убийство несовершеннолетней. Об этом "Вестям" сообщили в управлении СК. О пропаже 17-летней девушки в минувшие выходные заявила в полицию ее мать. Женщина пояснила, что дочь ушла из дома около суток назад, на телефонные звонки не отвечает.

Подозреваемый в убийстве уже сознался в содеянном, а также указал место, где спрятал труп. Оперативники вместе со следователями нашли тело девушки с множественными ножевыми ранениями в кустарнике на берегу реки Волхов в микрорайоне «Луговой». После убийства злоумышленник забросал его ветками и снегом. Добавим, что подозреваемым оказался 20-летний знакомый убитой.

По предварительной версии, во время совместной прогулки между молодым человеком и девушкой произошла ссора, в результате которой он и нанес жертве 20 ножевых ударов. Добавим, что по факту смерти следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В отношении подозреваемого будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



