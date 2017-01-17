



В пригороде Великого Новгорода прошли соревнования по лыжным гонкам Лилия Кудряшова



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В соревнованиях на лучшей теперь в городе лыжне приняли участие, наверное, все, кто в этот зимний снежный день не смог усидеть дома. Одни вышли на старт, другие пополнили ряды болельщиков.

А посмотреть было, на что. Городские открытие соревнования «Рождественская Гонка» традиционно собирает лучших спортсменов со всей области. В этот раз они приехали почти из всех районов, на старт вышло около 120-ти человек. Подготовка у всех разная, но и трасса предусматривает множество вариантов.

Все дистанции пришлось бы проходить по одному кругу в 2 километра, который накатан давно. Но буквально за день пошел обильный снег и организаторы трассы, потратив массу усилий, обеспечили спортсменам комфортные условия для состязаний - проложили еще два круга на три и пять километров. Последний - для тех, кто бежал десятку, а их не так уж и мало. Один из лидеров здесь - Юрий Белозеров, пример для подражания не только для своих ровесников. Например, молодой крепкий парень, перворазрядник, Александр Сова, считает его одним из самых опасных соперников.

Юрий выполнил программу мастера спорта далеко не в юности, а в конце прошлого года, пробежав в Мурманске самый престижный в России лыжный марафон. И вообще старается не пропускать ни одни лыжные соревнования.

А вот Игорь Лишенков, выступавший в группе ветеранов, пришел не ради азарта и результата. Просто хочет как можно дольше оставаться в отличной спортивной форме.

Условия для соревнований на лыжной трассе в Шолохово, в народе ее теперь знают как Кириллова Горка, теперь считаются самыми лучшими. Лыжня здесь проходит не по скучной равнине, а по пересеченной местности: есть спуски - пологие и крутые. Готовит трассу Игорь Федоров за счет личных ресурсов для всех, кто любит ходить на лыжах. Он, кстати, убедительно просил начинающих лыжников быть здесь поосторожнее.

В предстоящие выходные здесь опять массовые старты, но уже более престижные для спортсменов - Второй этап Кубка Новгородской области по лыжным гонкам.



